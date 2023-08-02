Европа не сможет начать обучение украинских пилотов F-16 без разрешения США

Европа не сможет начать обучение украинских пилотов F-16 без разрешения СШАНо и в ЕС нет договорённостей
Два месяца назад президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают ВСУ и намерены помогать в обучении украинских пилотов. Но до сих пор никаких решений не принято.
Как сообщают официальные лица Пентагона, окончательные решения ещё не приняты, и пока неизвестно отправят ли Штаты на Украину инструкторов для обучения пилотов ВСУ.
Но ситуация осложняется тем, что США ждут конкретики и от Евросоюза. По заявлениям Владимира Зеленского и представителей ЕС, обучение украинских пилотов должно начаться в августе, но ещё не ясно, какие страны Евросоюза выделят истребители F-16 для Украины. А пока всё это стоит на месте, США как организатор учебной программы, за которым последнее слово, не разрешат обучать украинских военных.
И пока внутри ЕС не будет договорённостей, США тоже не будут ничего предпринимать.