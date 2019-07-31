Европа откажется летать в космос на проверенных кораблях назло России

Астронавт из Италии Лука Пармитано прилетел на МКС на корабле «Союз МС-13» вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом.

«Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура», — заявил глава представительства европейского агентства в России.

При этом известно о планах ЕКА повторно отправить в конце 2020 года уже летавшего на станцию французского астронавта Тома Песке. Представитель агентства сообщил, что точное время полёта Песке зависит от того, когда США начнёт штатно использовать свои новые пилотируемые корабли.

Таких у Штатов два: Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing. Полёт с экипажем первого запланирован на 17 декабря, а второго — на 30 ноября. Запуск кораблей в штатном режиме ожидается весной 2020 года.