Европа поймала в прицел российский истребитель над Балтикой

В сообщении ВВС Бельгии говорится, что за месяц охраны воздушного пространства были проведены уже 109 контролирующих вылетов общей продолжительностью 191 час. 16 раз экипажи самолётов F-16 поднимались в воздух по тревоге. Выполнено было восемь перехватов.

Су-34 и Су-24 бельгийские ВВС начали отслеживать, судя по всему, 3 октября. С какой целью, не сообщается.

Отметим, что сами страны Балтии не имеют самолётов, с помощью которых можно было бы следить за воздушным пространством. Поэтому, начиная с весны 2004 года, патрулированием территории занимаются силы НАТО.