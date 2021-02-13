Европа показала на видео боевой корабль нового поколения

Сообщается, что на видео показана последняя конфигурация корабля. Naked Science отмечает, что разработка F110 — одна из самых масштабных программ в истории испанского судостроения.

Минобороны страны уже заказало пять фрегатов Bonifaz для Военно-морских сил (ВМС). Новые корабли должны заменить фрегаты типа Santa Maria. Перевооружение должно состояться в 2020-х.

F110 будут применять многофункциональную боевую информационно-управляющую систему Aegis. Так корабль сможет обрабатывать информацию с датчиков других судов и летательных аппаратов. Водоизмещение Bonifaz равно 6100 тоннам. Корабль сможет развивать скорость до 35 узлов. F110 вооружат 127-миллиметровым орудием, противокорабельными ракетами Harpoon, зенитными ракетами и торпедами.