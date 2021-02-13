Наука и технологии
Сегодня в 19:31
Европа показала на видео боевой корабль нового поколения
Испанский Bonifaz
Испанская судостроительная компания Navantia показала на видео боевой корабль нового поколения. Это фрегат F110, или Bonifaz.
Сообщается, что на видео показана последняя конфигурация корабля. Naked Science отмечает, что разработка F110 — одна из самых масштабных программ в истории испанского судостроения.
Минобороны страны уже заказало пять фрегатов Bonifaz для Военно-морских сил (ВМС). Новые корабли должны заменить фрегаты типа Santa Maria. Перевооружение должно состояться в 2020-х.
F110 будут применять многофункциональную боевую информационно-управляющую систему Aegis. Так корабль сможет обрабатывать информацию с датчиков других судов и летательных аппаратов. Водоизмещение Bonifaz равно 6100 тоннам. Корабль сможет развивать скорость до 35 узлов. F110 вооружат 127-миллиметровым орудием, противокорабельными ракетами Harpoon, зенитными ракетами и торпедами.