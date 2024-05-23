Европа приняла закон-«бенчмарк» для регулирования ИИ

Подход ЕС резко контрастирует с легкомысленным подходом США и контролем Китая. Закон об искусственном интеллекте ставит во главу угла «прозрачность и справедливость», а также более строгие правила для систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска, таких как распознавание лиц.

Компании будут обязаны раскрывать информацию о том, как работают их системы искусственного интеллекта, особенно в приложениях с высокой степенью риска. Закон запрещает «социальный скоринг» на основе ИИ, предвзятость и массовый сбор данных о лицах.

Даже компании за пределами ЕС должны будут соблюдать требования закона, если их продукты ИИ обрабатывают данные европейских пользователей.

Закон начнет действовать не сразу. Хотя он вступает в силу в следующем месяце, некоторые положения, например запрет на «социальный скоринг», начнут действовать в течение шести месяцев.

Штрафы за нарушения будут значительными — от миллионов долларов до процента от глобального оборота компании.