Европа проложит интернет-кабель под Черным морем ради уменьшения зависимости от России

Европа проложит интернет-кабель под Черным морем ради уменьшения зависимости от РоссииНеобходимая сумма уже определена
Европейский Союз (ЕС) планирует инвестировать 49 млн долларов в подводный интернет-кабель, чтобы улучшить связь с Грузией и уменьшить зависимость от маршрутов, проходящих через Россию.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Кабель протянется на 1100 километров в международных водах Черного моря и свяжет страны-члены ЕС с Кавказским регионом. Проект направлен на снижение зависимости региона от наземных волоконно-оптических соединений, проходящих транзитом через Россию, которые считаются «уязвимыми» на фоне спецоперации и напряженности отношений между Европой и РФ.
Необходимость в Черноморском кабеле была определена ЕС и Грузией совместно в 2021 году, но последние всем известные события еще больше подчеркнули важность надежных и стабильных соединений. Когда кабель будет проложен – не уточняется.