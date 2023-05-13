Европа проложит интернет-кабель под Черным морем ради уменьшения зависимости от России

Кабель протянется на 1100 километров в международных водах Черного моря и свяжет страны-члены ЕС с Кавказским регионом. Проект направлен на снижение зависимости региона от наземных волоконно-оптических соединений, проходящих транзитом через Россию, которые считаются «уязвимыми» на фоне спецоперации и напряженности отношений между Европой и РФ.

Необходимость в Черноморском кабеле была определена ЕС и Грузией совместно в 2021 году, но последние всем известные события еще больше подчеркнули важность надежных и стабильных соединений. Когда кабель будет проложен – не уточняется.