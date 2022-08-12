Европа рассмотрит американскую SpaceX как временную замену «Роскосмоса»

Кроме неё в список возможных партнёров входят Япония и Индия. Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что Япония уже давно «ждёт первого полёта своей ракеты нового поколения». Также рассматривается Индия. Но предпочтение агентство отдаёт SpaceX как самому оперативном варианту в сложившихся обстоятельствах.

ЕКА использует ракеты Vega, Ariane 5 , а также российские «Союз». Ашбахер надеется «укрепить европейские потенциал и независимость», потому что считает, что Европа слишком зависит от России и необходимо это осознать.