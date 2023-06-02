Европа решила повторить подвиг SpaceX и создать собственные многоразовые ракеты

ArianeGroup работает над ракетным двигателем Prometheus, многоразовым носителем Themis и заменой ракеты Ariane 6.

В свою очреедь Avio разрабатывает двигатель M10 и силовой агрегат M60. SENER же работает над навигационной системой ракеты Vega C, системой прекращения полёта носителя Eris и системой управления космическим кораблем Space Rider.

Сообщается также, что The Exploration Company займётся многоразовыми космическими кораблями Nyx. По мнению европейских экспертов, такое распределение обязанностей должно привести инициативу к успеху.

Напомним, что ранее глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества Европы с Россией в области космонавтики.