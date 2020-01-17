Наука и технологии
Сегодня 18:30
Европа решила запретить распознавание лиц жителей, в отличие от России
Может быть введён мораторий на пять лет
Власти Европейского союза обсуждают возможность введения запрета на технологии распознавания лиц в общественных местах. Мораторий будет действовать либо три года, либо пять лет.
В течение этого периода планируется разработать меры по предотвращению возможных злоупотреблений, связанных с технологией. Кроме того, могут быть введены жёсткие правила по защите конфиденциальности частной жизни и данных граждан Европы.
Запрет на применение технологии распознавания лиц не будет распространяться на некоторые проекты, связанные с безопасностью, и на научные исследования.
Пока Еврокомиссия не примет окончательное решение о введении запрета, она будет собирать мнения по этому вопросу.
Напомним, сегодня стало известно, что мэрия Москвы выделит почти 2 млрд рублей на оборудование для технологии распознавания лиц, которое будет анализировать записи с камер наблюдения в общественном транспорте.