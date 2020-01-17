Европа решила запретить распознавание лиц жителей, в отличие от России

В течение этого периода планируется разработать меры по предотвращению возможных злоупотреблений, связанных с технологией. Кроме того, могут быть введены жёсткие правила по защите конфиденциальности частной жизни и данных граждан Европы.

Запрет на применение технологии распознавания лиц не будет распространяться на некоторые проекты, связанные с безопасностью, и на научные исследования.

Пока Еврокомиссия не примет окончательное решение о введении запрета, она будет собирать мнения по этому вопросу.

Напомним, сегодня стало известно, что мэрия Москвы выделит почти 2 млрд рублей на оборудование для технологии распознавания лиц, которое будет анализировать записи с камер наблюдения в общественном транспорте.