Европа скоро запустит одну из самых амбициозных космических миссий в своей истории

JUICE будет исследовать самые интригующие луны Юпитера - Ганимед, Европу и Каллисто, которые покрыты льдом и предположительно имеют подповерхностные океаны, где может существовать микробная жизнь.

JUICE совершит около трех десятков пролетов над этими лунами в период с 2031 по 2034 год, изучая их ледяные оболочки более детально. В состав аппаратуры входят оптическая камера высокого разрешения Janus, спектрометр, радар, проникающий в лед, магнитометр и другие приборы.

Аппарат также будет выполнять дополнительную миссию с Europa Clipper за авторством NASA, запуск которого запланирован на 2024 год. Совместная миссия проведет комплексное исследование пригодности для жизни подповерхностных океанов внешних планетных миров и, возможно, укажет на перспективное место для возможного поиска жизни.

После многочисленных орбит вокруг Юпитера в конце 2034 года планируется, что JUICE выйдет на орбиту вокруг Ганимеда, где он пробудет еще год, чтобы провести самый подробный анализ внутренностей луны, который когда-либо проводился.