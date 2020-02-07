Европа сократила число ядерных боеголовок и начала требовать то же самое от других держав

О сокращении ядерного арсенала Франции объявил президент Эммануэль Макрон. Теперь у страны насчитывается всего 300 боеголовок. Макрон отметил, что европейские страны «не могут оставаться зрителями» перед лицом потенциальной гонки ядерных вооружений. Поэтому должна быть разработана «международная программа контроля над вооружениями».

По мнению президента Франции, ещё до 2021 года в мире может начаться самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере. Макрон заявил также, что сокращение ядерного арсенала страны дает ей право требовать от других ядерных держав то же самое. Кроме того, важно добиться продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США.