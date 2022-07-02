"Европа в огне": ученые предупредили о риске новых массовых пожаров

Исследование выявило летние и весенние сезоны с беспрецедентными значениями пожарного риска за последние годы. Так, во многих районах Южной Европы и Средиземноморья достигаются экстремальные условия, способствующие возникновению пожаров. Эти неблагоприятные условия становятся все более частыми в связи с усилением жары и засухи.

"Это увеличение экстремального риска пожаров произошло совсем недавно, и в критические моменты оно превышает возможности европейских обществ по борьбе с пожарами", - отмечает Жофре Карнисер, один из авторов исследования.

Исследование связывает повышение риска пожаров с увеличением количества выбросов CO2. Это происходит в Средиземноморской Европе, но также и в более холодной, северной и бореальной Европе. При этом наиболее значительное увеличение риска пожаров затронет районы на юге.