Европа вооружилась американскими военными беспилотниками

Это лишь первый из пяти аппаратов. Сообщается, что их поставку оплатили пятнадцать стран-членов НАТО: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. Беспилотники будут использоваться в интересах всех 29 стран альянса. В основном они будут заниматься разведкой.

Правда, первый RQ-4 Global Hawk должен был прибыть в Италию ещё три года назад. Почему поставку так надолго задержали, неизвестно. Оставшиеся четыре аппарата сейчас проходят лётные испытания. Их скоро должны доставить в Европу.

Главное отличие полученного Италией образца RQ-4 Global Hawk от американского заключается в наличии системы совместного управления.