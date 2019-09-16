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Европа введёт налог на интернет-компании в одностороннем порядке

Глобальное соглашение может оказаться не важно
Европейский союз хочет облагать налогом все технологические компании, которые предоставляют в странах объединения цифровые услуги. Как сообщил комиссар Евросоюза по экономическим вопросам, для введения новых правил может не понадобиться даже глобальное соглашение.

По его словам, сначала Евросоюз выяснит, можно ли ввести указанный налог на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или G20. Это было бы самым эффективным решением. Тем не менее, если соглашения с этими организациями будет невозможно достигнуть к 2020 году, комиссар предложит ввести исключительно европейский налог. Ведь Евросоюз «не готов ждать».

Стоит отметить, что налог затронет многие американские компании. В июле, например, Франция утвердила новую налоговую политику в отношении крупных технологических компаний, что возмутило президента США Дональда Трампа. В августе он заявил, что Штаты могут начать облагать налогами французские вина в качестве ответной меры.

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