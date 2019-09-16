Европа введёт налог на интернет-компании в одностороннем порядке

По его словам, сначала Евросоюз выяснит, можно ли ввести указанный налог на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или G20. Это было бы самым эффективным решением. Тем не менее, если соглашения с этими организациями будет невозможно достигнуть к 2020 году, комиссар предложит ввести исключительно европейский налог. Ведь Евросоюз «не готов ждать».

Стоит отметить, что налог затронет многие американские компании. В июле, например, Франция утвердила новую налоговую политику в отношении крупных технологических компаний, что возмутило президента США Дональда Трампа. В августе он заявил, что Штаты могут начать облагать налогами французские вина в качестве ответной меры.