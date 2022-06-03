Европа ввела санкции против основателя Яндекса

В марте Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, как заявил Forbes. Только за один день — 24 февраля, когда Россия ввела войска на территорию Украины, — состояние Воложа сократилось на $400 млн.

Всего в новый санкционный список внесли более 60 физлиц и 18 организаций.

На момент публикации новости акции Яндекса упали на 5,8% — до 1500 рублей за бумагу на торгах Московской биржи. Напомним, что 28 февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекса. За пять дней ценные бумаги компании подешевели на 53% до $18,94 за штуку.