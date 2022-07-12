Европа вышла из проекта с Россией по изучению Марса

Вчера в 23:46
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Европа вышла из проекта с Россией по изучению МарсаОкончательно
Европейское космическое агентство (ESA) окончательно разорвало сотрудничество с Роскосмосом по проекту «ЭкзоМарс». Ранее сотрудничество заморозили из-за действий российских властей на Украине.
Проект «ЭкзоМарс» начался в 2005 году. Европейское космическое агентство готовилось к отправке на Марс российской посадочной платформы и европейского ровера. Всё должно было состояться летом 2022 года. Уже были подготовлены и российский посадочный модуль «Казачок», и марсоход «Розалинд Франклин».
Теперь же совет ESA решил официально прекратить сотрудничество с Роскосмосом по миссии «ЭкзоМарс».