Европа вышла из проекта с Россией по изучению Марса

Проект «ЭкзоМарс» начался в 2005 году. Европейское космическое агентство готовилось к отправке на Марс российской посадочной платформы и европейского ровера. Всё должно было состояться летом 2022 года. Уже были подготовлены и российский посадочный модуль «Казачок», и марсоход «Розалинд Франклин».

Теперь же совет ESA решил официально прекратить сотрудничество с Роскосмосом по миссии «ЭкзоМарс».