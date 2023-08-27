Европа захотела купить иранские беспилотники

Реза Талаеник, официальный представитель иранских вооруженных сил, заявил, что, хотя эти страны пожелали остаться неизвестными, интерес к приобретению иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) растет, в том числе и со стороны западных государств.

Талаеник подчеркнул, что спрос на иранские беспилотники значительно возрос, и Тегеран готов экспортировать военные беспилотники, как только будут удовлетворены его внутренние потребности. Он заверил, что Иран гарантирует ответственное использование поставляемых беспилотников и что они не будут использоваться не по назначению.