Наука и технологии
14:00, 27 августа 2023
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Европа захотела купить иранские беспилотники

Какие именно страны – неизвестно

По имеющимся данным, несколько европейских стран обратились в Министерство обороны Ирана с запросом о приобретении иранских беспилотников. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на агентство Tasnim.

Европа захотела купить иранские беспилотники

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Реза Талаеник, официальный представитель иранских вооруженных сил, заявил, что, хотя эти страны пожелали остаться неизвестными, интерес к приобретению иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) растет, в том числе и со стороны западных государств.

Талаеник подчеркнул, что спрос на иранские беспилотники значительно возрос, и Тегеран готов экспортировать военные беспилотники, как только будут удовлетворены его внутренние потребности. Он заверил, что Иран гарантирует ответственное использование поставляемых беспилотников и что они не будут использоваться не по назначению.

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