Европа заподозрила Google и Facebook в сговоре для монополизации рынка рекламы

В заявлении для прессы Европейская комиссия заявила, что она обеспокоена тем, что соглашение от сентября 2018 года “может быть частью усилий по исключению рекламных технологических сервисов, конкурирующих с программой Google Open Bidding, и, следовательно, ограничению или искажению конкуренции на рынках онлайновой дисплейной рекламы”. В связи с этим было начато официальное антимонопольное расследование.

Управление по конкурентному рынку Великобритании заявило, что оно также расследует сделку, а глава этой организации Андреа Коселли заявила: “Мы обеспокоены тем, что Google, возможно, объединился с Meta, чтобы поставить препятствия на пути конкурентов, которые предоставляют издателям важные услуги по размещению рекламы в Интернете”.

Если Meta или Google будут уличены в нарушении антимонопольного законодательства ЕС, они могут быть оштрафованы на сумму до 10 процентов от их глобального годового дохода.