Европа запретила пластиковую упаковку для фруктов и овощей

Защитники природы давно проводили кампанию против одноразового использования пластика. Президент Макрон поддержал эту инициативу, защищая «прагматичный» подход.

Теперь во Франции нельзя, например, продавать в пластике яблоки весом менее 1,5 килограмма. Полностью запрет не будет вводиться до 2026 года, что позволит компаниям адаптироваться. Также было предоставлено шесть месяцев на то, чтобы израсходовать существующие запасы пластиковой упаковки.

Впрочем, представители рынка остались недовольны, ведь на их плечи легли возросшие расходы.

Ранее СМИ писали, что в России поддержали запрет одноразовой пластиковой посуды. Это может случиться в 2023 году.