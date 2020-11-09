Европа запросит у Telegram и других мессенджеров доступ к переписке пользователей

Как пишет Bloomberg, правительства могут получить доступ к зашифрованным сообщениям в большинстве мессенджеров. В их числе, надо полагать, Telegram.

«Доступ к цифровым данным становится всё более важным, будь то данные о подключениях или в некоторых случаях содержание данных», — сказано в документе. Отдельная резолюция призывает к использованию технических решений для доступа к зашифрованным данным. Она может быть одобрена правительствами уже в этом месяце.