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Европа запросит у Telegram и других мессенджеров доступ к переписке пользователей
Всё из-за «исламской угрозы»
В Совет министров стран Евросоюза отправили документ, в котором предлагаются меры против исламского экстремизма и терроризма. Среди них — обязанность технологических компаний предоставлять доступ к переписке пользователей. Это значит, что может повториться ситуация как с Telegram в России, после которой мессенджер долгое время был заблокирован на территории страны.
Как пишет Bloomberg, правительства могут получить доступ к зашифрованным сообщениям в большинстве мессенджеров. В их числе, надо полагать, Telegram.
«Доступ к цифровым данным становится всё более важным, будь то данные о подключениях или в некоторых случаях содержание данных», — сказано в документе. Отдельная резолюция призывает к использованию технических решений для доступа к зашифрованным данным. Она может быть одобрена правительствами уже в этом месяце.