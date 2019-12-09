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Европарламент начал давить на Apple за российский Крым на картах
Направил компании гневные письма
Недавно Apple согласилась указывать Крым как российскую территорию в приложении «Погода» на iPhone. Теперь СМИ сообщают, что члены Европарламента направили в офис компании письма с просьбой исправить «некорректную информацию» о принадлежности полуострова.
Об этом пишет портал Patentlyapple, ссылаясь на украинский новостной канал. Кроме того, постоянный представитель Украины при Совете Европы написал в своём Twitter следующее:
«Члены Европейского парламента написали в письме компании (прим. Apple): “Наше сообщение ясно: ни одна страна не может стоять выше международного правопорядка, поэтому вызывает тревогу тот факт, что частные компании, такие, как Apple, готовы поставить под сомнение этот правопорядок, чтобы поддерживать бизнес-отношения с Российской Федерацией”».
Сообщается, что письма отправили 15 членов Европарламента.