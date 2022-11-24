Наука и технологии
13:33, 24 ноября 2022
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Европарламент объявил Россию "спонсором терроризма". А потом его сайт упал

Совпадение? Не думаю

Сайт Европейского парламента был выведен из строя на несколько часов в результате DDoS-атаки. До этого Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о признании России “государством—спонсором терроризма”.

Европарламент объявил Россию "спонсором терроризма". А потом его сайт упал

Президент Европарламента Роберта Метсола подтвердила факт атаки в среду во второй половине дня, в это время как сайт все еще не работал. Сейчас сайт снова стал доступен и работает нормально.

Вскоре после того, как началась атака на Европейский парламент, члены хакерской группировки Killnet разместили в Telegram-канале скриншоты, показывающие, что сайт Европейского парламента был недоступен в 23 странах, написав: “ANONYMOUS RUSSIAN | KILLNET - Официально признаёт Европарламент спонсорами гомосексуализма”.

Метсола сказала, что DDoS-атаки на Европарламент были "сложными". Она не предоставила никаких подробностей, подтверждающих эту оценку.

Отметим дополнительно, что резолюция не имеет юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер

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