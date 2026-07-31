Европе настоятельно рекомендовали не отказываться от телеком-оборудования Huawei

Напомним, ЕС уже несколько лет пытается избавиться от оборудования китайских Huawei и ZTE в сетях 5G, ссылаясь на «возможные угрозы безопасности». Однако, по подсчётам GSMA, такая замена будет стоить Европе около 35 миллиардов евро.

GSMA отмечает, что многие европейские страны «пока почти ничего не делают для выполнения требований ЕС». Эксперты считают, что намного разумнее «продолжать работать с уже установленным оборудованием, чем тратить колоссальные средства на его замену».

При этом организация признаёт, что вопросы безопасности важны, и предлагает искать «баланс».