Европе настоятельно рекомендовали не отказываться от телеком-оборудования Huawei

Опубликовано 31 июля 2026, 21:391 мин.
Европе настоятельно рекомендовали не отказываться от телеком-оборудования HuaweiСлишком дорого им это обойдется
Организация GSMA (Глобальной ассоциации мобильных операторов) предупредила, что полный отказ от китайского телекоммуникационного оборудования может обойтись Европе слишком дорого. И это не самое лучшее на них решение.
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Напомним, ЕС уже несколько лет пытается избавиться от оборудования китайских Huawei и ZTE в сетях 5G, ссылаясь на «возможные угрозы безопасности». Однако, по подсчётам GSMA, такая замена будет стоить Европе около 35 миллиардов евро.
GSMA отмечает, что многие европейские страны «пока почти ничего не делают для выполнения требований ЕС». Эксперты считают, что намного разумнее «продолжать работать с уже установленным оборудованием, чем тратить колоссальные средства на его замену».
При этом организация признаёт, что вопросы безопасности важны, и предлагает искать «баланс».
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный