Европейцев могут лишить Instagram и Facebook

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Европейцев могут лишить Instagram и FacebookИз-за нового закона
Новый закон Европейского союза требует от компаний, которые собирают пользовательские данные европейцев, хранить и обрабатывать эти данные на европейских серверах. Однако данные Facebook и Instagram обрабатываются в том числе на серверах в США. Похоже, это может стать камнем преткновения и лишить европейцев сервисов Meta.
Владелец указанных сервисов Meta направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчёт, в котором пояснил, что если компания не будет соблюдать новые правила ЕС, она просто прекратит предоставлять сервисы Facebook и Instagram европейцам. Вице-президент Meta по глобальным вопросам утверждает, что это нанесёт ущерб многим предприятиям в Евросоюзе, которые пользуются услугами компании.
Стоит отметить, что на прошлой неделе акции Meta упали на 25%. Стало известно, что компания впервые в своей истории потеряла какую-то часть активных пользователей.
Источник: GSMArena