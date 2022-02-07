Европейцев могут лишить Instagram и Facebook

Владелец указанных сервисов Meta направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчёт, в котором пояснил, что если компания не будет соблюдать новые правила ЕС, она просто прекратит предоставлять сервисы Facebook и Instagram европейцам. Вице-президент Meta по глобальным вопросам утверждает, что это нанесёт ущерб многим предприятиям в Евросоюзе, которые пользуются услугами компании.

Стоит отметить, что на прошлой неделе акции Meta упали на 25%. Стало известно, что компания впервые в своей истории потеряла какую-то часть активных пользователей.