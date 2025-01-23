Европейцы будут доставлять спутники к Марсу буксиром

Буксир LightShip будет доставлять спутники на орбиту Марса, а затем перейдет на другую работу в качестве системы ретрансляции данных. ЕКА надеется, что это позволит сделать миссии на Марс более дешевыми и доступными.

В отличие от обычных исследований, в которых рассматриваются целые миссии, эти команды сосредоточены только на создании спутниковой платформы, а не полезной нагрузки. Клэр Парфитт, руководитель группы ЕКА, объяснила, что цель состоит в том, чтобы понять возможности Европы в создании небольших, недорогих космических аппаратов.

Сейчас LightShip находится на ранних стадиях планирования. Решение о том, стоит ли полностью развивать проект, будет принято позднее в этом году. В случае одобрения первая миссия может быть запущена к 2032 году.