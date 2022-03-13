Европейцы начали рассылать сообщения по ситуации на Украине случайным россиянам

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Европейцы начали рассылать сообщения по ситуации на Украине случайным россиянамСоздан сайт для массовой рассылки
Польские разработчики создали сайт Squad303, который позволяет любому человеку отправить текстовое сообщение на тему ситуации на Украине случайному российскому номеру.
Сайт случайным образом генерирует телефонный номер, по которому можно отправить СМС. Squad303 автоматически перебрасывает пользователя в приложение для отправки сообщений с выбранным номером. Сообщается, что сайт использует базу данных, содержащую 20 млн мобильных телефонов россиян. Тест можно менять простым кликом по кнопке.
Создатели Squad303 рассказали, что с тех пор, как сайт, 6 марта, появился в сети, люди со всего мира отправили почти 7 млн текстовых сообщений на русском языке, а также множество «фотографий и видео с места конфликта».
Сайт назван в честь 303-й «польской» эскадрильи.
Источник: Engadget