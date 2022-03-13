Европейцы начали рассылать сообщения по ситуации на Украине случайным россиянам

Сайт случайным образом генерирует телефонный номер, по которому можно отправить СМС. Squad303 автоматически перебрасывает пользователя в приложение для отправки сообщений с выбранным номером. Сообщается, что сайт использует базу данных, содержащую 20 млн мобильных телефонов россиян. Тест можно менять простым кликом по кнопке.

Создатели Squad303 рассказали, что с тех пор, как сайт, 6 марта, появился в сети, люди со всего мира отправили почти 7 млн текстовых сообщений на русском языке, а также множество «фотографий и видео с места конфликта».

Сайт назван в честь 303-й «польской» эскадрильи.