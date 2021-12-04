Европейцы начали строить противоминный корабль нового поколения

Церемония официальной закладки прошла во французском городе Конкарно. Всего планируется построить 12 таких противоминных кораблей: по шесть для бельгийского и нидерландского флотов.

Строящийся корабль назвали М 940 Oostende. Его сдача намечена на 2024 год. Готовое судно передадут Бельгии.

Водоизмещение новых кораблей должно составить 2800 тонн. Наибольшая длина корпуса будет равна 82,6 метра, ширина — 17 метрам. Дальность плавания судов составит более 3500 миль, а максимальная скорость — 15,3 узла. В состав экипажа войдут 63 человека.

У противоминных кораблей будут 40-миллиметровая артиллерийская установка BAE Systems Bofors Mk 4 и пулемётные установки. Кроме того, они получат широкий арсенал противоминных средств комплекса UMIS. У кораблей Mine Counter Measures будут интегрированные противоминные системы MCM Umisoft.