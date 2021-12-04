Наука и технологии
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Европейцы начали строить противоминный корабль нового поколения

Для Бельгии
Во Франции провели закладку головного тральщика нового поколения, разработанного по программе Mine Counter Measures. Они должны будут заменить корабли типа Tripartite.
Европейцы начали строить противоминный корабль нового поколения

Церемония официальной закладки прошла во французском городе Конкарно. Всего планируется построить 12 таких противоминных кораблей: по шесть для бельгийского и нидерландского флотов.

Строящийся корабль назвали М 940 Oostende. Его сдача намечена на 2024 год. Готовое судно передадут Бельгии.

Водоизмещение новых кораблей должно составить 2800 тонн. Наибольшая длина корпуса будет равна 82,6 метра, ширина — 17 метрам. Дальность плавания судов составит более 3500 миль, а максимальная скорость — 15,3 узла. В состав экипажа войдут 63 человека.

У противоминных кораблей будут 40-миллиметровая артиллерийская установка BAE Systems Bofors Mk 4 и пулемётные установки. Кроме того, они получат широкий арсенал противоминных средств комплекса UMIS. У кораблей Mine Counter Measures будут интегрированные противоминные системы MCM Umisoft.

Источник: Naked Science
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