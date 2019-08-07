Европейцы назвали Военно-морской флот России самым аварийным

По мнению журналистов издания Polityka, свою опасность российский флот доказал последним инцидентом на сверхсекретной подводной лодке АС-31 «Лошарик». «...российский флот представляет собой реальную угрозу. Не из-за его боевой мощи, а из-за его состояния», — отмечают авторы статьи.

Они уверены, что при неблагоприятных обстоятельствах состояние флота России может вызвать глобальные беды.

Также издание приводит данные, согласно которым за последние 19 лет аварии на ВМФ привели к смерти 294 моряков, из которых 156 были российскими. За ними следуют китайцы (70 человек), аргентинцы (44) и индийцы (19). Причём последние погибли на корабле российского производства. Среди британцев из жертв есть только два человека, а среди американцев — один.

Кроме того, журналисты напомнили, что всего в мире затонуло девять атомных подводных лодок, из них семь — советские (российские), и две — американские. Причём в XXI веке затонуло только две атомные подлодки. И обе были русскими.