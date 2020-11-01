Европейцы впервые купили больше электромобилей, чем дизельных машин

По графику видно, что ещё в 2019 году доля автомобилей, работающих на бензине, составляла 59%, а доля машин на дизеле — 29%. Электрокарам принадлежали какие-то 11% продаж. Стоит отметить, что JATO Dynamic включает в статистику по электромобилям гибридные автомобили.

Тем не менее, самыми продаваемыми машинами из категории «электро» в Европе оказались Tesla Model 3.