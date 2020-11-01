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Европейцы впервые купили больше электромобилей, чем дизельных машин
Самые популярные модели — это Tesla
Исследовательская компания JATO Dynamic опубликовала отчёт, согласно которому на европейском рынке клиенты впервые купили больше электромобилей, чем дизельных машин. Это случилось в сентябре 2020 года.
Сообщается, что в начале осени в 27 странах Европы продали 1,3 млн автомобилей. 47% из них были бензиновыми, а по 25% — дизельными и электромобилями. При этом последние всё же вырвались немного вперёд — 328 тысяч против 323 тысяч дизельных.
По графику видно, что ещё в 2019 году доля автомобилей, работающих на бензине, составляла 59%, а доля машин на дизеле — 29%. Электрокарам принадлежали какие-то 11% продаж. Стоит отметить, что JATO Dynamic включает в статистику по электромобилям гибридные автомобили.
Тем не менее, самыми продаваемыми машинами из категории «электро» в Европе оказались Tesla Model 3.