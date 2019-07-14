Европейская альтернатива GPS и ГЛОНАСС сломалась прямо в космосе

Согласно информации СМИ, сбой произошёл из-за проблем в работе комплекса точного времени, расположенного в Италии. На сайте центра услуг «Галилео» говорится, что пользователи испытывают приостановку обслуживания. Навигационные сигналы со спутников не должны использоваться для определения местоположения из-за сбоя.

Что именно привело к «поломке» пока неизвестно. Отметим, что орбитальная группировка «Галилео» состоит всего из 26 спутников. Рабочие из них на сегодняшний день — 22. Разработку навигационной системы финансировали страны Европейского союза. В проекте также участвовали Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.