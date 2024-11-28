Европейская авиакомпания заявила, что без самолётов Boeing «стало лучше»

По словам Лундгрена, благодаря этому удалось избежать как проблем с обновлением устаревающего парка самолётов, так и с двигателями, от которых страдают некоторые операторы Airbus. Несмотря на это менеджер отметил, что в компании рады, что у них есть самолёты Airbus с двигателями CFM International.

Слова Лундгрена основаны, в частности, на том, что некоторые конкуренты EasyJet, такие как ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair и его американский аналог Southwest Airlines, изменили свои рекомендации и в целом публично выразили недовольство из-за проблем с производством и задержками поставок у Boeing.

«Выбор двигателей, который мы сделали, а также сотрудничество с Airbus — это лучшая альтернатива, чем у некоторых наших конкурентов», — заявил менеджер.