Европейская компания представила надувные приманки F-16 для обмана российских ВКС

Опубликовано 25 августа 2024, 12:45
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Европейская компания представила надувные приманки F-16 для обмана российских ВКСНа муляжи нанесли эмблемы украинских ВВС
Чешская компания Inflatech в ходе оборонной выставки Industry Day в Дании представила надувные обманки в виде истребителя F-16. Это не просто выставка, мероприятие имеет конкретные цели: организатором выступило датское министерство оборонных закупок и логистики.
В прошлом Inflatech уже поставляла различные типы приманок, в том числе Украине. Теперь же, очевидно, для Украины готовят партию надувных муляжей, чтобы вводить в заблуждение российские Военно-космические силы. Неслучайно на эти обманки нанесены эмблемы украинских ВВС.
Также сообщается, что не только США поставили Украине F-16, но и сам Киев работает над созданием собственных версий этого истребителя.
Разумеется, информации о муляжах и сроках поставки нет.