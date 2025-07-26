Европейская ракета Vega C вывела на орбиту спутники для наблюдения за Землёй

Опубликовано 26 июля 2025, 20:151 мин.
Европейская ракета Vega C вывела на орбиту спутники для наблюдения за ЗемлёйИ климатом
В ночь на субботу с космодрома во Французской Гвиане успешно стартовала ракета Vega C. Она вывела на орбиту пять спутников, предназначенных для наблюдения за Землёй и контроля за выбросами углекислого газа.
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Запуск состоялся в 23:03 по местному времени. Ракету запустила французская компания Arianespace по заказу Airbus и Французского космического агентства CNES.
Часть спутников будет создавать трёхмерные и высокодетализированные карты Земли. Их миссия рассчитана минимум на шесть лет. Другой спутник займётся измерением выбросов и поглощения CO₂.
Глава Arianespace Давид Кавайоль назвал запуск важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.
Это третий запуск с европейского космодрома в Куру в этом году и второй с участием ракеты Vega C. Следующий запуск, с ракетой Ariane 6, запланирован на август.