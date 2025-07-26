Европейская ракета Vega C вывела на орбиту спутники для наблюдения за Землёй

Запуск состоялся в 23:03 по местному времени. Ракету запустила французская компания Arianespace по заказу Airbus и Французского космического агентства CNES.

Часть спутников будет создавать трёхмерные и высокодетализированные карты Земли. Их миссия рассчитана минимум на шесть лет. Другой спутник займётся измерением выбросов и поглощения CO₂.

Глава Arianespace Давид Кавайоль назвал запуск важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.

Это третий запуск с европейского космодрома в Куру в этом году и второй с участием ракеты Vega C. Следующий запуск, с ракетой Ariane 6, запланирован на август.