Европейская ракеты Vega C провалила испытания

Компания Avio, генеральный подрядчик Vega, заявила, что двигатель Zefiro 40 столкнулся с аномалией во время повторных квалификационных испытаний после сбоя при запуске в декабре 2022 года. Целью теста было продемонстрировать эксплуатационные характеристики нового углерод-углеродного материала в горловине сопла двигателя.

Хотя новый материал работал так, как ожидалось, через 40 секунд после обжига произошла неустановленная аномалия, приведшая к снижению давления до окончания обжига. Avio и Европейское космическое агентство (ЕКА) проведут дальнейшее расследование и тестирование, чтобы определить причину аномалии.

Инцидент помешал «возвращению» Vega C. Точную проблему и новый график еще предстоит определить, но скорее всего ракета с модифицированным двигателем полетит лишь в 2024 году.