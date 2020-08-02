Европейские производители оружия откажутся от американских технологий

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на немецкое издание Welt am Sonntag. Европейские компании выразили беспокойство в связи с тем, что США могут контролировать продукцию, в которой применяются американские технологии, и пытаться ограничивать её экспорт.

Теперь немецкие и французские предприятия намерены вести собственные разработки. Они хотят независимо от США создать вертолёты, штурмовые винтовки и новый европейский истребитель.

Стоит отметить, что опасения европейских производителей небеспочвенны. Ранее США ввели обязательные лицензии на продажу китайской Huawei полупроводниковой продукции, которая была изготовлена за пределами Соединённых Штатов, но с использованием американских технологий.