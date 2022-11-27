Европейские самолёты начнут заправлять биотопливом из оливок

00:13, 27 ноября 2022
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Европейские самолёты начнут заправлять биотопливом из оливокДля борьбы с выбросами в атмосферу
Нефтехимическая корпорация Cepsa из Испании сообщила о начале производства авиационного биотоплива из косточки оливок.
Фото: Simpleflying.com
Самолёты c использованием нового топлива будут вылетать из испанской Севильи. Всего ожидается 200 таких рейсов.
Отмечается, что доля самолётов, которые будут летать на «оливковом» топливе составит 4,5%. Производство биотоплива реализовано в рамках топливной экологической программы, в которой участвуют шесть испанских авиакомпаний.
По сообщениям производителя топлива, использование новой топливной смеси предотвратит выброс более 200 тонн углекислого газа в атмосферу и увеличит ресурс авиадвигателей.