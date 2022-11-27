Европейские самолёты начнут заправлять биотопливом из оливок

Самолёты c использованием нового топлива будут вылетать из испанской Севильи. Всего ожидается 200 таких рейсов.

Отмечается, что доля самолётов, которые будут летать на «оливковом» топливе составит 4,5%. Производство биотоплива реализовано в рамках топливной экологической программы, в которой участвуют шесть испанских авиакомпаний.

По сообщениям производителя топлива, использование новой топливной смеси предотвратит выброс более 200 тонн углекислого газа в атмосферу и увеличит ресурс авиадвигателей.