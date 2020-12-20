Европейские СМИ рассказали о недостатках российской машины поддержки танков «Терминатор»

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Журналисты отметили, что проблеме поддержки танков на поле боя и на марше по меньшей мере 80 лет. Например, во время Второй мировой войны танки получали самоходные зенитные орудия для защиты.

Российские «Терминаторы» же должны поражать противников ракетами «Атака», пулемётами и пушками. Однако БМПТ не смогут бороться с летательными аппаратами. У машины нет радара и иных средств обнаружения воздушных целей. То есть ударные вертолёты и реактивные самолёты всё равно смогут уничтожить танковую колонну.

Также в бельгийских СМИ указали, что по противотанковому потенциалу «Терминаторы» уступают даже БМП-2М. Ещё один нюанс — вооружение танков и без того позволяет им обороняться. Бельгийские журналисты приходят к выводу, что концепция БМПТ не предлагает прорыва.