Европейские спутники выяснят, какая страна вредит планете больше

Европейское космическое агентство (ESA) уже подписало контракт с немецкой компанией OHB System AG на разработку спутников. Его стоимость составила 445 млн евро. Авторы проекта пояснили, что «объём углекислого газа в атмосфере приближается к невиданным ранее уровням». Поэтому необходимо заниматься мониторингом.

До конца 2025 года будут запущены два одинаковых спутника, которые смогут распознавать источники выбросов углекислого газа. Аппараты будут фиксировать выбросы в атмосферу диоксида углерода именно в результате деятельности человека. Данную информацию будут использовать для выработки соответствующей политики.