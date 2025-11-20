Европейские технологические компании стали чаще влиять на политиков

Опубликовано 20 ноября 2025, 20:151 мин.
Европейские технологические компании стали чаще влиять на политиковСтановятся активными лоббистами
Ежегодный отчёт венчурной компании Atomico «State of European Tech» показал рост инвестиций в европейские стартапы. Интересно, что в 2025 году он «вышел за рамки обычной оценки экосистемы». Так, стартапы и инвесторы всё чаще занимаются «лоббированием своих интересов».
© Ferra.ru
По данным СМИ, как и американские, крупные европейские компании учатся вести лоббистскую работу на «корпоративном уровне» и «коллективно», через открытые письма и обращения к европейским властям. Например, Atomico обсуждает 28th regime — предложение о единой европейской структуре для стартапов, которое должно упростить их работу в разных странах ЕС.
Отчёт также цитирует председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая подчеркнула важность в создании ИИ-технологий принцира «сделано в Европе». Эксперты отмечают, что европейские стартапы «привлекают внимание на высоком уровне».