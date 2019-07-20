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Европейские власти наймут писателей-фантастов, чтобы предсказывать возможные угрозы

Оригинальное решение
Люди часто приписывают писателям-фантастам способность прогнозирования событий. Так, например, Жюль Верн описывал идею солнечного паруса, а спустя 128 лет такую технологию и правда развернули в космосе. Конечно, гарантировать стопроцентное воплощение в жизнь всех идей фантастов нельзя. Но Минобороны Франции решило попробовать использовать их писательское чутьё во имя защиты страны.

Как пишет ТАСС, Агентство оборонных инноваций Франции создаст группу из футурологов и писателей-фантастов для прогнозирования будущих угроз. Она будет называться Red team и состоять из четырёх-пяти человек, которые будут ответственны за «прогнозирование возможных разрушительных сценариев».

Они будут вырабатывать рекомендации, изучая последствия внедрения технологий, например, искусственного интеллекта. Сообщается, что агентство сейчас ведёт переговоры с рядом писателей и футурологов. Но с кем именно, не раскрывается.

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