Европейские власти наймут писателей-фантастов, чтобы предсказывать возможные угрозы

Как пишет ТАСС, Агентство оборонных инноваций Франции создаст группу из футурологов и писателей-фантастов для прогнозирования будущих угроз. Она будет называться Red team и состоять из четырёх-пяти человек, которые будут ответственны за «прогнозирование возможных разрушительных сценариев».

Они будут вырабатывать рекомендации, изучая последствия внедрения технологий, например, искусственного интеллекта. Сообщается, что агентство сейчас ведёт переговоры с рядом писателей и футурологов. Но с кем именно, не раскрывается.