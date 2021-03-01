Европейский оператор начнёт менять гигабайты абонентов на деревья

Всего Orange Poland хочет высадить 10 тысяч квадратных метров нового леса, пишет Content-Review. Деревья смогут поглощать до 7 тонн углекислого газа ежегодно. Оператор предложил абонентам пожертвовать гигабайты из подключённого пакета. Каждые 30 ГБ равноценны 1 квадратному метру леса. Впрочем, абонент может пожертвовать столько, сколько ему хочется.

Orange Poland уже нашли землю под лес. Она находится в северной части Польши. В 2017 году там прошёл ураган и уничтожил значительную часть деревьев. Высадка леса начнётся весной 2021 года. Принимать пожертвования в виде гигабайтов будут до тех пор, пока не наберут нужный объём.