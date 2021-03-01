Наука и технологии
Сегодня в 13:04
Европейский оператор начнёт менять гигабайты абонентов на деревья
Будет высаживать лес
Польский оператор Orange Poland предложил абонентам менять гигабайты на квадратные метры леса. Компания намерена высадить новые деревья, чтобы позаботиться об экологии.
Всего Orange Poland хочет высадить 10 тысяч квадратных метров нового леса, пишет Content-Review. Деревья смогут поглощать до 7 тонн углекислого газа ежегодно. Оператор предложил абонентам пожертвовать гигабайты из подключённого пакета. Каждые 30 ГБ равноценны 1 квадратному метру леса. Впрочем, абонент может пожертвовать столько, сколько ему хочется.
Orange Poland уже нашли землю под лес. Она находится в северной части Польши. В 2017 году там прошёл ураган и уничтожил значительную часть деревьев. Высадка леса начнётся весной 2021 года. Принимать пожертвования в виде гигабайтов будут до тех пор, пока не наберут нужный объём.