Европейский парламент запретил представителям Amazon заходить в свои здания

Это решение, о котором было объявлено 27 февраля 2024 года, стало следствием многочисленных случаев, когда представители Amazon не посещали встречи, назначенные для обсуждения проблем, связанных с обращением с персоналом компании. Как сообщает пресс-служба Европарламента, запрет был введен по запросу Комитета по занятости и социальным вопросам (EMPL).

«В соответствии с особыми правилами», — заявили в пресс-службе, — «квесторы парламента разрешили отозвать долгосрочные пропуска для представителей интересов Amazon». Продолжительность запрета пока не определена и будет решаться генеральным секретарем.

Драгош Пислару, председатель комитета EMPL, написал письмо, в котором указал четыре конкретных случая (с 2021 по 2024 год), когда представители Amazon либо отказались посещать заседания, либо не прислали соответствующих представителей.

Выразив разочарование в связи с запретом, представитель Amazon подчеркнул, что компания по-прежнему стремится к конструктивному взаимодействию с политиками.