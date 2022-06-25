Европейский сотовый оператор в открытую продает данные пользователей

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Европейский сотовый оператор в открытую продает данные пользователейОбезличенные, но все же
Ad Exchanger сообщает, что новая программа оператора связи T-Mobile App Insights позволяет сторонним маркетологам покупать данные клиентов T-Mobile, и он сосредоточена вокруг ключевой части информации, к которой у компании есть уникальный доступ: какие приложения вы используете.
Данные клиентов обезличены, и их объединяют с данными других людей, поэтому компании не могут купить историю приложений конкретного пользователя, однако это все равно неприятный “звоночек”. Более того, рекламная фраза этой "функции" также вызывает опасения: "Приложения говорят громче, чем слова". К счастью, от этой продажи можно отказаться.
T-Mobile предлагает приложение для Android и iOS под названием "Magenta Marketing Platform Choices", которое позволяет вам увидеть, какие компании располагают данными клиентов, и полностью от этого отказаться.
Источник:The Verge
Автор:Максим МногословныйТеги: