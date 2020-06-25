Европейский суд начал рассматривать первое связанное с блокировкой Telegram в России дело

Сообщается, что ЕСПЧ коммуницировал данное дело, то есть признал жалобу приемлемой и задал правительству России соответствующие вопросы.

Дело касается сервиса «Живая фотография» Его онлайн-магазин дизайнерских фотопостеров был недоступен с мая 2018 года из-за борьбы Роскомнадзора с Telegram. Тогда ведомство ограничило работу миллионов IP-адресов.

Представители «Живой фотографии» подали жалобу в ЕСПЧ и пояснили, что считают меры Роскомнадзора несоразмерными ситуации. Кроме того, они повлекли существенное нарушение прав и интересов создателей сервиса.

ЕСПЧ задал российскому правительству такие вопросы: «не было ли нарушено право заявителя на свободу выражения мнения; имел ли Роскомнадзор возможность варьировать способы блокировки и не вышел ли он за пределы своих полномочий; не было ли нарушено право заявителя на эффективную правовую защиту в связи с отказом судов оценить последствия блокировки для его сайта».