Европейский телескоп PLATO начнет поиски «другой Земли» в 2026 году

Опубликовано 19 июля 2024, 17:01
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Европейский телескоп PLATO начнет поиски «другой Земли» в 2026 годуПоиск пригодных для жизни экзопланет
Амбициозная космическая миссия Европы, телескоп PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars), должна быть запущена в декабре 2026 года. PLATO предназначен для обнаружения похожих на Землю каменистых планет вокруг звезд, похожих на Солнце. Его цель — найти потенциально пригодные для жизни миры и детально изучить их характеристики.
Телескоп будет выведен на орбиту с помощью новой европейской ракеты Ariane-6, которая недавно совершила свой первый полет. Основная задача PLATO — найти экзопланеты в обитаемой зоне звезд, где условия могут поддерживать жизнь. Он также будет заниматься наукой, изучая вибрации и колебания звезд с помощью метода, известного как астеросейсмология, чтобы определить их массу, радиус и возраст.
Телескоп оснащен 26 камерами. PLATO будет наблюдать за двумя участками неба в течение двух лет каждый. Миссия идет по плану, и работа над несколькими компонентами уже близка к завершению.