Европейский телескоп PLATO начнет поиски «другой Земли» в 2026 году

Телескоп будет выведен на орбиту с помощью новой европейской ракеты Ariane-6, которая недавно совершила свой первый полет. Основная задача PLATO — найти экзопланеты в обитаемой зоне звезд, где условия могут поддерживать жизнь. Он также будет заниматься наукой, изучая вибрации и колебания звезд с помощью метода, известного как астеросейсмология, чтобы определить их массу, радиус и возраст.

Телескоп оснащен 26 камерами. PLATO будет наблюдать за двумя участками неба в течение двух лет каждый. Миссия идет по плану, и работа над несколькими компонентами уже близка к завершению.