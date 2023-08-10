«Европейское NASA» перенесло запуск тяжёлой ракеты-носителя Ariane 6 на 2024 год

«Европейское NASA» перенесло запуск тяжёлой ракеты-носителя Ariane 6 на 2024 годА ведь изначально планировалось, что полёт состоится в 2020-м
Европейское космическое агентство объявило о переносе даты первого запуска своей новой тяжёлой ракеты-носителя Ariane 6 на 2024 год.
Эта информация была подтверждена генеральным директором компании-оператора космических запусков Arianespace, Стефаном Исраэлем, на его странице в социальной сети X.
Изначально планировалось, что Ariane 6, призванная заменить устаревшую ракету-носитель Ariane 5, начнёт свою эксплуатацию в 2020 году. Однако из-за пандемии COVID-19 и проблем при разработке ракеты, дата запуска несколько раз переносилась.
В настоящее время Европа столкнулась с проблемой отсутствия независимого доступа к околоземной орбите, особенно после неудачного запуска ракеты Vega-C в декабре прошлого года.
В связи с этим Европейская комиссия рассматривает возможность сотрудничества с американской частной компанией SpaceX для вывода европейских грузов на околоземную орбиту.
Точная дата первого запуска Ariane 6 пока не уточнена.