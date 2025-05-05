Европу «подтолкнули» к созданию аналога американского F-35

Как сообщает Newsweek, бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что это ускорит развитие таких проектов, как GCAP (Великобритания, Италия, Япония) и FCAS (Франция, Германия, Испания). Истребители шестого поколения отличаются улучшенной скрытностью, искусственным интеллектом и интеграцией с дронами, превосходя пятого поколения, к которому относится F-35.

Европейские страны, зависящие от F-35, подтверждают свою приверженность программе, но ищут “независимость”. GCAP, создающий истребитель Tempest, и FCAS, нацеленный на выпуск самолета к 2040 году, позволяют Европе попытаться сохранить военную автономию, пишут эксперты. Они отмечают, что проблемы с F-35 подчеркивают необходимость диверсификации, и Европа делает ставку на собственные технологии, чтобы не отстать от США, Китая и России.