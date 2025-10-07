Европу призвали не зависеть от американской SpaceX

Лиото подчеркнул, что в будущем конкуренция за военное превосходство, как он выразился, будет всё чаще разворачиваться в космическом пространстве. При этом он отметил, что европейские страны чрезмерно зависят от Штатов, где SpaceX доминирует как в сфере ракет-носителей, так и на рынке спутников связи. Лиото считает, что такая ситуация представляет «значительный риск».

Также он призвал Европу повысить свою самостоятельность в космосе, стремясь к большим и амбициозным разработкам.