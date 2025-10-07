Европу призвали не зависеть от американской SpaceX

Опубликовано 07 октября 2025, 17:021 мин.
Европу призвали не зависеть от американской SpaceXНе нравится монополизм компании
Управляющий партнёр Balderton Capital Бернард Лиото призвал европейские страны развивать собственную космическую промышленность, чтобы уменьшить зависимость от американской компании SpaceX. Об этом пишет Financial Times.
© SpaceX
Лиото подчеркнул, что в будущем конкуренция за военное превосходство, как он выразился, будет всё чаще разворачиваться в космическом пространстве. При этом он отметил, что европейские страны чрезмерно зависят от Штатов, где SpaceX доминирует как в сфере ракет-носителей, так и на рынке спутников связи. Лиото считает, что такая ситуация представляет «значительный риск».
Также он призвал Европу повысить свою самостоятельность в космосе, стремясь к большим и амбициозным разработкам.