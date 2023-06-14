Евросоюз может «развалить» рекламный бизнес Google

Таким образом это наносит ущерб как конкурентам, так и издателям, увеличивая при этом расходы рекламодателей, пишут регуляторы. Предварительные выводы ЕС свидетельствуют о том, что только обязательный отказ от части услуг Google позволит эффективно решить проблемы конкуренции.

Ранее в этом году Министерство юстиции США подало иск против Google, требуя разделить ее рекламный бизнес на основании незаконной монополизации. Комиссия ЕС подчеркнула, что доминирование Google на рынке распространяется на различные аспекты рекламных технологий, включая услуги для рекламодателей, издателей и биржи объявлений AdX.

Теперь у Google есть возможность ответить на жалобу до вынесения вердикта. В дополнение к потенциальному разделению компании может грозить штраф в размере до 10% от ее годового мирового оборота.