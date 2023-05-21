Евросоюз нашел десятки обходящих антироссийские санкции компаний

Евросоюз нашел десятки обходящих антироссийские санкции компанийОни тоже попадут под санкции
Европейский союз (ЕС) занимает жесткую позицию в отношении компаний, которые пытаются обойти санкции, введенные против России. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, в эфире немецкого телеканала ZDF заявила, что ЕС включит в новый пакет мер более 90 компаний, «пойманных» на обходе вышеупомянутых санкций.
Было установлено, что эти компании нарушают санкции, напрямую поставляя запрещенные товары в Россию из Европейского Союза, используя третьи страны в качестве лазейки.
Фон дер Ляйен подчеркнула важность соблюдения этих мер, заявив, что против этих компаний имеются четкие доказательства. Пресекая эти нарушения, ЕС стремится обеспечить эффективность санкций, введенных против России.
Ранее стало известно, что Россия научилась ввозить оборудование Nokia и Ericsson минуя санкции.