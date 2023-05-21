Евросоюз нашел десятки обходящих антироссийские санкции компаний

Было установлено, что эти компании нарушают санкции, напрямую поставляя запрещенные товары в Россию из Европейского Союза, используя третьи страны в качестве лазейки.

Фон дер Ляйен подчеркнула важность соблюдения этих мер, заявив, что против этих компаний имеются четкие доказательства. Пресекая эти нарушения, ЕС стремится обеспечить эффективность санкций, введенных против России.

Ранее стало известно, что Россия научилась ввозить оборудование Nokia и Ericsson минуя санкции.